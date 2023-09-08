Barbie, sansür tartışmalarını aştı

Lübnan'da "Barbie" sansür tartışmaları yaşanırken vizyona girdi.

Lübnan’da Kültür Bakanı Muhammed Murtaza’nın “ahlaki ve dini değerlere aykırı olduğu ve eşcinselliği öne çıkardığı” iddiasıyla yasaklanması talebinde bulunduğu “Barbie” filmi, sansür tartışmalarını aştı ve gösterime girdi.

Gösterime girip girmeyeceği konusunda büyük tartışmaların yaşandığı ve bazı ülkelerde yasaklanan “Barbie” filmi, gösterimi bir müddet ertelendikten sonra bugün Lübnan’daki bazı sinema salonlarında izleyiciyle buluştu.

Murtaza, 9 Ağustos’ta, söz konusu filmin Lübnan’daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eşcinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerini zedeleyebileceğini iddia ederek yasaklanması talebinde bulunmuştu.

Lübnan İçişleri ve Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki “Film Sansür Komitesi”, 11 Ağustos’ta Murtaza’nın talebini değerlendiren bir toplantı düzenlemiş ve Barbie’nin yasaklanması için herhangi bir gerekçe görülmediğini duyurmuştu.

Komitenin kararına rağmen ülkede tartışmalara yol açan Barbie’nin vizyona girmesi bir müddet ertelenmişti.

21 Temmuz'da vizyona giren Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı ve Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie, bu yılın beklenen fimleri arasındaydı.

Barbie, 21 Temmuz'da güçlü bir açılış yapmış ve ABD'deki açılış hafta sonunda gişede 155 milyon dolarla, bir kadın yönetmenin şimdiye kadar yaptığı en yüksek açılışı yapmayı başarmıştı.

Filmin küresel hasılatı 1 milyar 380 milyon dolara ulaşmıştı.

AA