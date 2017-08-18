BARCELONA'DA DEHŞET

Barcelona'da minibüs kalabalığın arasına daldı! 13 ölü, en az 100 yaralı...

İspanya'nın Barcelona şehrinde beyaz bir minibüs kalabalığın arasına daldı. Katalan Hükümeti, saldırıda 13 kişinin öldüğünü en az 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyla ilgili iki kişi gözaltında...

Saldırganlardan biri çatışmada öldürüldü. Polis, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis, terör şüphelisi olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak duyurdu. İkinci bir terör saldırısı şüphesiyle Vic mahallesinde bir kamyonet bulunduğu belirtildi

Barcelona’da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasından sonra iki silahlı kişinin bir restorana girdiği duyuruldu. Restoranın bir Türk restoranı olduğunu belirtildi. Restoranda rehine olmadığını ifade edildi.

Öte yandan Reuters, Barcelona'daki terör eylemi ile ilgili geçtiği haberde, saldırıyı DAEŞ terör örgütünün üstlendiği bilgisine yer verdi.