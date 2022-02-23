Beslenme yaşam süresini etkiliyor mu?

Yapılan birçok araştırmaya göre beslenme tarzı ve düzeni doğrudan yaşam süresi ile bağlantılı. Uzmanlar, diyete sadece kilo kaybı olarak değil, erken ölümü önlemeye yardımcı bir etken olarak bakılması gerektiğini de vurguluyor.

Dünya genelinde, beslenme nedenli risk faktörlerinin yılda 11 milyon ölüme neden açtığı tahmin ediliyor. Beslenme tarzı ve düzeni, aslında tahmin ettiğimizden çok daha büyük önem taşıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, 20 yaşından itibaren, kişini vücuduna ve bünyesine uygun bir diyete geçmesi, yaşam süresini 10 yıldan fazla artıracağı tahmin ediliyor. 60 yaşından sonra uygun bir diyet uygulamak ise 8 yıla kadar yaşam süresini uzatabiliyor.

Yapılan araştırmada, yaşam süresinde en büyük kazanım ise daha fazla baklagiller, tam tahıllar, kuruyemişler ve daha az kırmızı et ekleyerek elde edilmiş.



Uzmanlar, diyete sadece kilo verme odaklı bakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Beslenme modelinin yaşam tarzı haline gelmesinin önemini vurguluyor. Çünkü, sağlıklı bir diyet, kilo kaybının yanı sıra, kalp krizi, tip 2 diyabet, beyin sağlığı ve erken ölümü engellemeye karşı koruyu bir role sahip.

CNN Türk