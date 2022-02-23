Kraliçe hasta, dünya onu konuşuyor...

Buckingham Sarayı, geçtiğimiz günlerde 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Covid-19'a yakalandığını duyurdu. İnzivaya çekilen Kraliçe, Windsor Sarayı’nda dinlenirken dünyanın gündeminde saraydan bir başka isim ön plana çıktı. İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ın ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'le yaptığı röportaj yeniden konuşuluyor. Ancak bu sefer ses getiren "ırkçılık" suçlamaları değil, giydiği kıyafet...

70 yıldır hükümdarlık koltuğunda oturan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Windsor Sarayı’nda inzivaya çekildiği söylendi. 20 Ocak tarihinde koronavirüse yakalanan Kraliçe'nin, hastalığı hafif geçirdiği biliniyor. Öte yandan, Kraliçe Covid-19'u atlatmaya çalışırken, kraliyet ailesinin iki aykırı ismi olarak anılan Meghan ve Prens Harry'nin magazin dünyasını sallayan Oprah röportajı yeniden gündemde. Ancak bu sefer ses getiren "ırkçılık" suçlamaları değil, Meghan'ın giydiği kıyafet...

Meghan Markle’ın Mart 2021’de, başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada ses getiren Oprah Winfrey söyleşisinde giydiği elbise, Moda Müzesi tarafından ‘2021 Yılının Kıyafeti’ seçildi.

CBS kanalında yayınlanan söyleşide 40 yaşındaki Markle’ın giydiği Armani imzalı elbise, markanın 2022 İlkbahar-Yaz Cruise koleksiyonundan.

İngiltere’nin Bath şehrinde bulunan Moda Müzesi, yaptığı basın açıklamasında, siyah-beyaz ipek elbise, ‘2021’in popüler kültürünü tanımlayanlardan biri’ olarak nitelendirildi.

Markle’ın elbisesini, müze tarafından geleneksel olarak belirlenen ‘Yılın Kıyafeti’ni seçmeleri için davet edilen, moda endüstrisinin zirvesindeki isimler olan Dazed dergisinden İbrahim Kamara ve Gareth Wrighton belirledi.

‘DÜZEN KARŞITI BİR ANDI’

NTV'nin aktardığına göre Kamara ve Wrighton, yaptıkları açıklamada, "Günümüzün hiper-stilize edilmiş pop kültüründe, Yılın Elbisesi artık 'yılın mimi' olma potansiyeline sahip. İkimiz de Meghan ve Harry'nin Oprah ile ses getiren söyleşisini İngiliz kolektif bilincinde sonsuza dek yer edinecek düzen karşıtı bir an olarak gördük” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Meghan'ın ilahi bir hamileliği sergilemek için giydiği Armani imzalı şal elbisesi, Düşes'i Tyler Perry'nin Hollywood bahçesinin bol peyzajına karşı siyahla çerçeveledi” ifadesine yer verildi.

Kamara ve Wrighton, “Bu bakış, görsel bir televizyon anıyla tamamen ilişkilendirilerek, popüler kültür ruhumuza sağlam bir şekilde yerleşmiş durumda” dedi.

Markle’ın elbisesi, Moda Müzesi’nin ‘100 Nesne ile Modanın Tarihi’ adlı ana sergisinde yerini aldı.

Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamileyken, Prens Harry ile birlikte Oprah Winfrey’in özel röportaj konuğu olmuştu. Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, ilk çocuğu Archie’ye hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" demişti.

Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtmişti. Daha sonradan ten rengi endişesini dile getiren kişinin Prens Charles olduğu iddia edilmişti.

Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, söyleşide "Artık yaşamak istemiyordum" ifadesini kullanmıştı. Sussex Düşesi, Ocak 2019'da Windsor Kalesi'nin arazisindeki evlerinde intihar düşünceleri olduğunu söylerken, 'yalnız bırakılamayacağını' ve kocasının onu 'sarıp sarmaladığını' söylemiş, beş aylık hamile olduğu dönemde sarayın kendisine yardım etmeyi reddettiğini belirtmişti.

‘ÖLÜMÜM HERKES İÇİN DAHA İYİYDİ’

Markle, ‘herkes için daha iyi’ olduğuna inanarak hayatını nasıl sonlandırmayı düşündüğünü anlatarak, "Söylemezsem yapacağımı biliyordum. Artık hayatta olmak istemedim. Ve bu çok açık, gerçek ve ürkütücü sabit bir düşünceydi. (Harry'nin) beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum. Yardım almak için bir yere gitmem gerektiğini söyledim. 'Daha önce hiç böyle hissetmedim ve bir yere gitmem gerek' dedim. Bana bunu yapamayacağım, bunun kraliyet kurumu için iyi olmayacağı söylendi" diye konuşmuştu.

Meghan Markle, Oprah Winfrey'e verdikleri iki saatlik röportajda, 'Megxit'i, yani kraliyetten ayrılmayı, Mayıs 2018'deki düğünlerinden altı ay sonra planladıklarını söyleyerek Kensington Sarayı'ndaki hayatın, bugün dünyadaki Covid izlolasyonu gibi olduğunu dile getirmişti.

CNN Türk