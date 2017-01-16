BEYAZ LAHANANIN 10 FAYDASI

Tam bir vitamin deposu olan beyaz lahana, kış aylarında soframızdan eksik etmememiz gereken bir besin. C, B ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve magnezyum minarelleri içeren beyaz lahananın bağışıklık sistemini güçlendirmesinden kanserden korumaya hatta sağlıklı zayıflamaya dek birçok faydası var.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ