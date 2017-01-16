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BEYAZ LAHANANIN 10 FAYDASI

BEYAZ LAHANANIN 10 FAYDASI

Beyaz lahananın 10 faydası

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Tam bir vitamin deposu olan beyaz lahana, kış aylarında soframızdan eksik etmememiz gereken bir besin. C, B ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve magnezyum minarelleri içeren beyaz lahananın bağışıklık sistemini güçlendirmesinden kanserden korumaya hatta sağlıklı zayıflamaya dek birçok faydası var.

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