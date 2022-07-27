Bilim insanları araştırdı: Günde 1 muz yemenin insan vücuduna bakın nasıl faydası varmış!

Yeni bir araştırmaya göre, günde bir muz, kanseri uzak tutmaya yardımcı olabilir, ancak yalnızca yeşil olması durumunda...

Bilim insanları, yüksek kalıtsal kanser riski olan insanlara dirençli nişasta bakımından yüksek bir diyet verdi ve bunun, hastalığın bazı risklerini yarıdan fazla azalttığını buldu.

Dirençli nişasta, enerji sağlayan bir tür karbonhidrattır ve genellikle yulaf, tahıl gevrekleri, fasulye ve hafif yeşil muz gibi gıdalarda bulunur.

İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi ve Leeds Üniversitesi’ndeki uzmanlar tarafından yürütülen uluslararası araştırma, insanları çeşitli kanser türlerine yatkın hale getiren genetik bir durum olan Lynch sendromlu yaklaşık 1000 hastayı inceledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, çalışmaya katılanlara ortalama iki yıl boyunca bir olgunlaşmamış muza eşdeğer günlük dozda dirençli nişasta verildi.

KANSER RİSKİ YÜZDE 60’A KADAR DÜŞTÜ

Uzmanlar, bağırsak kanseri riskini azaltmazken, dozun vücudun diğer bölgelerinde gelişen kanser riskini yüzde 60’a kadar azalttığını buldu.

Bu koruyucu etki, tespit edilmesi zor olabilen özofagus, mide, safra yolları, pankreas ve duodenum kanserleri dahil olmak üzere üst gastrointestinal kanserler için özellikle güçlüydü.

Cancer Prevention Research dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, insanlar ek almayı bıraktıktan sonra korumanın 10 yıl sürdüğü gözlemlendi ve uzmanlar, bulguların sadece Lynch sendromlu insanlar için değil genel nüfus için de faydalı olabileceğini umuyor.

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