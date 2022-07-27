TikTok’ta hayrete düşüren iddialar: “Zaman yolcusuyum”

Bir TikTok kullanıcısı zaman yolcusu olduğunu iddia ederek birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

Son günlerde sosyal medyanın dilinde Timevoyaging isimli TikTok kullanıcısının paylaşımları var. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden TikTok kullanıcısı, gelecekle ilgili çeşitli bilgiler veriyor.

64 bin takipçisi olan, Timevoyaging isimli kullanıcının TikTok’ta yayınladığı paylaşımlar, platformun sınırlarını da aştı.

Paylaşımlarında, zamanda yolculuk yaptığını ve 2906 yılından geldiğini söyleyen esrarengiz kullanıcının gelecekle ilgili iddiaları ise şu şekilde:

BU BEŞ TARİHİ UNUTMAYIN

5 Ağustos 2022: Bir adam öldükten üç gün sonra dirilip ölümden sonra neler olduğunu anlatacak.

30 Ekim 2022: 51. bölge yakınına gizemli bir nesne iniş yapıyor.

(Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’ne ait olan 51. Bölge, daha önce pek çok defa uzaylılarla ilgili iddiaların merkezinde yer aldı.)

14 Kasım 2022: Güneş patlamasından sonra 10 kişide süper güçler ortaya çıkacak.

21 Nisan 2023: Kraliçe Elizabeth, dördüncü evre mide kanserinden hayatını kaybedecek.

1 Temmuz 2023: Kayıp şehir Atlantis, sonunda bulunacak.

Zaman yolcusu, ayıca süper güçlere sahip olacak 10 kişi ile ilgili bir başka videoda detaylar da veriyor ve süper güçlere sahip olan 10 kişiden bazılarının güçlerini kötü yönde kullanacağını söylüyor. Yaşanacak Güneş patlamasından etkilenen insanların telekinezi gibi bir dizi güç geliştireceğini iddia ediyor.

İlginç paylaşımlardan sonra yüzlerce TikTok kullanıcısından bazıları daha fazla bilgi talep ederken bazıları da hiç inandırıcı olmadığını söylemek için yorumlar yaptı.

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden kullanıcının paylaşımı, 2 milyon izleme aldı.

sözcü.com.tr