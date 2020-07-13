Bill Gates'ten kötü haber! Koronavirüs kabusunun biteceği tarihi açıkladı!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs kabusuyla ilgili kötü haberler verdi. Salgının biteceği tarihi açıklayan Gates'e göre, virüse karşı gelecek aşı da 12 aydan önce çıkmayacak. İşte Gates'in çok konuşulacak o açıklamaları...

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill, koronavirüs salgınının dünyaya trilyon dolarlara mâl olacağını belirterek, "Eşimle kurduğumuz vakıfla bugüne dek virüse karşı 250 milyon dolar bağış yapıldı. Özellikle ABD'nin COVID-19 salgını karşısındaki tavrı yanlıştı. ABD, beklenen liderliği ortaya koyamadı ve ve yeterli koordinasyon kuramadı" dedi.

OLDUKÇA KÖTÜMSER

Gates, koronavirüs konusunda hiç de iyimser değil. Gates'e göre, virüs nedeniyle en fazla ölüm gelişmiş ülkelerde yaşanacak. 'Zengin ülkelerdeki toplumsal mesafe uygulamaları bu ülkelerde işe yaramayabilir' diyen Gates, bu ülkelerin büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşacaklarına dikkat çekti. İnsanların dışarı çıkıp bir şeyler yapmaya ilişkin isteklerinin değiştiğine vurgu yapan Gates, arz talep dengesinin eski haline dönmesinin uzun bir zaman alacağını söyledi.

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Koronavirüs salgınının etkisinin uzun süre daha süreceğine dikkat çeken Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını ve koronavirüs aşısının geliştirilip kullanıma sunulmasının en az bir yıl süreceğini söyledi.

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