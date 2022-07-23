“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

İngiltere’nin Newcastle şehrinde yaşayan 29 yaşındaki River-Jay Waterson, 37 yaşındaki kız arkadaşı Kelly Waterson'a evlenme teklif etti. Nişanlandıktan birkaç hafta sonra River, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili düğünü bir süre ertelemeye karar verdi. River’in cinsiyet değiştirme operasyonunu tamamlamasını bekleyen ikili sonunda nikah masasına oturdu.

İngiltere’nin Newcastle şehrinde yaşayan 29 yaşındaki River-Jay Waterson ve Kelly Waterson’un nikah masasına uzanan aşk hikayelerinde bir sürü zorluğu atlatmak zorunda kaldıklarını söyledi. İlk tanıştıklarında River’in kadın olduğunu ve mutlu bir ilişkileri olduğundan söz eden çift, evlenmeye karar vermeden öncesinde River’in cinsiyet değiştirmek istemesi üzerine yeni bir yola adım attı. Nişanlısının kararını desteklediğini ifade eden Kelly, ameliyat için ihtiyacı olan parayı toplamak için sosyal medyadan bir bağış kampanyası bile düzenledi. Yıllar süren ameliyatlar ve hormon tedavilerinin sonunda Kelly ve River dünyaevine girmeyi başardı.

“CİNSİYETİMDEN BAĞIMSIZ SEVİYOR”

Cinsiyet değiştirme prosedürü sırasında nişanlısı Kelly’in kendisine destek olduğundan söz eden River, “Kadın olarak tanıltık ve lezbiyen bir ilişkimiz vardı. Ancak cinsiyet değiştirmek istediğimi söylediğimde beni inanılmaz destekledi. Cinsiyetten bağımsız olarak beni ben olduğum için seviyor. Cinsiyetimden bağımsız seviyor. Bu çok kıymetli” dedi.

Aile arasında yaptıkları küçük bir törenle dünya evine giren Kelly, “Daha aşmamız gereken pek çok yol var ve kolay olmayacak. Biz gerçek bir ruh eşiyiz ve cinsiyeti ne olursa olsun aramızda inanılmaz bir bağ var.” diye konuştu.

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