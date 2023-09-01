Bit pazarında 4 dolara satılan tablonun gerçek değerinin 250 bin dolar olduğu ortaya çıktı

İngiltere'de bir kadın 6 yıl önce bir bit pazarından 4 dolara aldığı tablonun gerçek değerini öğrenince şaşkına döndü. Evini temizlerken satın aldığı tabloyu bulan ve bir sanat konservatörüne danışan kadın, tablonun değerinin 150 bin ila 250 bin dolar arasında olduğunu öğrendi. Tablonun ünlü ressam Newell Convers Wyeth tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 6 yıl önce bir bit pazarından 4 dolara satın alınan tablonun gerçek değerinin 150 bin ila 250 bin dolar arasında olduğu ortaya çıktı.

ÜNLÜ RESSAMIN ESERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Evinde temizlik yaparken 6 yıl önce satın aldığı tabloyu bulan ve bir sanat konservatörüne danışan kadın, tabloyu Amerikalı ressam Newell Convers Wyeth'in yaptığını öğrendi

DEĞERİ 150 BİN İLA 250 BİN DOLAR ARASINDA

Bonhams Skinner müzayede evinin listesine göre, 1939'da Helen Hunt Jackson'ın, "Ramona" romanı için oluşturulan dört eserden biri olan resimin, tahmini olarak 150 bin ila 250 bin dolar değerinde olduğu saptandı. Eserin 19 Eylül tarihinde açık arttırmada satışa sunulacağı öğrenildi.

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