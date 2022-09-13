Böyle işkence görülmedi! O şarkıyı dinleterek...

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle hapse mahkum edilen 48 yaşındaki John Basco, 11 Eylül günü saat 03.50 sularında Oklahoma İlçe Gözaltı Merkezindeki hücresinde tepkisiz halde bulundu. Gardiyanları 'işkence' ile suçlayan ve çocuk şarkısı 'Baby Shark'ın hiç bitmeyen bir döngüde kendisine dinletildiğini iddia eden mahkum hayatını kaybetti.

Görevliler, il müdehaleyi yaparak Basco'nun hayatını kurtarmaya çalıştı ve acil müdahale ekipleri olay yerine gelene kadar ellerinden geleni yapmaya devam ettiler. Ancak tüm çabalarına rağmen, mahkumun sabah 4:06'dan kısa bir süre sonra öldüğü açıklandı.

ŞKENCE GÖRDÜLER

Basco, 2020'de uluslararası manşetlere konu olan bir dava kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı şikayeti üzerine cezaevine girmişti. 48 yaşındaki adam, daha önce çektiği bir hapis cezası sırasında, kendisi ve üç ayrı mahkûmun şimdi eski hapishane çalışanları olan Gregory Cornell Butler Jr ve Christian Charles Miles tarafından işkence gördüğünü iddia etti.

KELEPÇELEYİP ŞARKI DİNLETTİ

İddiaya göre iki eski gardiyan, dört adamı saatlerce hiç bitmeyen bir döngüde bir çocuk şarkısı olan 'Baby Shark'ı dinlemeye zorladı. Mahkumların, Kasım ve Aralık 2019'da iddia edilen olaylar sırasında elleri arkadan kelepçeli bir şekilde duvara dönük olarak ayakta durmaya zorlandıkları bildirildi.

'İŞKENCE' DEDİLER

Basco'nun ölümü sırasında Oklahoma County komisyon üyeleri Şerif Tommie Johnson III, hapishane güvenilirliği ve iki eski gardiyan hakkında dava açma sürecindeydi. Hapishane mahkumlarını temsil eden avukatlar, olayları 'işkence olayları' olarak nitelendirdi.

'RAHATSIZ EDİCİ'

Basco'nun avukatı Cameron Spradling, Oklahoman'a 48 yaşındaki mahkumun ölümünün koşullarını 'rahatsız edici' bulduğunu ve soruşturma ilerlerken tüm kanıtların derhal korunmasını istediğini söyledi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Basco'nun hapishaneye vardıktan 3 gün sonra öldüğünü aktaran avukatı, geçmişte birkaç ölüm ve firar nedeniyle tutuklanan adamın Oklahoma hapishanesinde bu yıl 14'üncü ölüm olduğunu bildirdi. Hapishane sözcüsü Mark Opgrande, bariz bir suç belirtisi olmadığını ve müfettişlerin aşırı dozda uyuşturucu olasılığını araştıracağını söyledi. Devlet Adli Tıp Kurumu'nun ölüm nedenini belirlemesi bekleniyor.

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