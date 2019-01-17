Boyun ve Boğaz ağrısı olarak belirti veriyor!

Gırtlak (Larinks) kanseri nedir? Gırtlak kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Gırtlak bölgesindeki kötü huylu hücrelerin kontrolsüzce çoğalması sonucunda meydana gelen Gırtlak (Larinks) kanseri nedir? Gırtlak kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Aşırı öksürük, ses boğukluğu, boyun ve boğaz ağrısı, yutma güçlüğü gibi belirtilerle ortaya çıkan boğaz kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Gırtlak (Larinks) kanseri nedir? Gırtlak kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

GIRTLAK (LARİNKS) KANSERİ NEDİR?

Gırtlak kanseri, gırtlakta başlayan ve ses tellerini etkileyen bir kanser türüdür. En önemli nedeni alkol ve sigaranın aşırı kullanımıdır.

GIRTLAK KANSERİ TÜRLERİ

Gırtlak, gırtlağın hemen altında bulunan ses kutusuyla yakın bağlantılıdır.

Hipofarenks kanseri (laringofaringeal kanser),gırtlağınızın alt kısmında, yemek borusu ve soluk borusunun hemen üstünde olan hipofarinkste (laringofarenks) başlar.

Glottis kanserises tellerinde başlar.

Supraglottik kanserlarenksin üst kısmında başlar ve yiyeceklerin soluk borunuza kaçmasını engelleyen kıkırdak parçası olan epiglotisi etkileyen kanseri içerir.

Subglottik kansergırtlağınızın alt kısmında, ses tellerinin altında başlar.

GIRTLAK KANSERİ BELİRTİLERİ

Diğer kanser türlerinin aksine, gırtlak kanseri semptomlarının saptanması oldukça kolaydır. En yaygın işaretlerden bazıları şunlardır:

– Boğuk ses

– Solunum güçlüğü

– Aşırı öksürük

– Kanlı öksürük

– Boyun ağrısı

– Boğaz ağrısı

– Kulak ağrısı

– Yiyecek yutma sorunu

– Boyun şişmesi

– Boyunda iyileşmeyen yumru ya da yara

– Ani kilo kaybı

Bu belirtiler her zaman kanserde ortaya çıkmaz. Ancak, bu belirtilerden herhangi birinin bir haftadan daha uzun sürerse doktora görünmelisiniz. Etkili kanser tedavisinin anahtarı erken tanıdır.

GIRTLAK KANSERİ NEDENLERİ

Gırtlak kanserinin kesin sebebi bilinmese de; tütün kullanımı vakaların %80’den fazlasında önemli risk içermektedir. Genel risk faktörleri şunlardır:

– Sigara ve tütün kullanımı

– Aşırı alkol kullanmak

– Human Papillom Virüsü(HPV)

– GERD (Gastroözofageal reflü hastalığı): Bu hastalıkta mide asitlerinin geri yutağa gitmesine sebep olup, yutakta ciddi zarara yol açabilir. Bu durum uzun süre tedavi edilmezse gırtlakları kötü olarak etkileyip kansere sebep olabilir.

– Asbest ve kömür tozu gibi bazı kimyasallara ve maddelere maruz kalma

– Diğer nedenler: Tiroid bezi veya guatrının aşırı genişlemesi; diş hijyeninin olmaması, zararlı radyasyonlara maruz kalma, beslenme yetersizliği, genetik yatkınlık diğer olası durumlar gırtlak kanseri nedenleri arasındadır.

GIRTLAK KANSERİ TEDAVİSİ

Uygulanacak tedavi yöntemi; kanserin hangi evrede olduğu ve nerede olduğu, hücre tipi, genel sağlık durumu ve kişisel tercihler gibi birçok faktöre dayanmaktadır.

Tedavinin amacı; kanser vücuda dağılmadan onu tamamen ortadan kaldırmaktır. Tümör küçük olduğu zaman cerrahi müdahale veya radyasyon tedavisi tümörü kaldırmak için kendi başına yeterli olabilir.

Eğer tümör genişlemiş ve lenf bezlerine kadar ilerleşmişse, gırtlağı kurtarmak için hem radyasyon hem de kemoterapi yöntemi kullanılır. Eğer bu mümkün değilse, gırtlak alınır bu işleme de larinjektomi denir.

Gırtlak kanseri için yaygın tedavi yöntemleri:

Radyasyon tedavisi

Radyasyon terapisi, kanser hücrelerine radyasyon vererek ölmelerine yol açmak için X-ışınları ve protonlar gibi kaynaklardan elde edilen yüksek enerjili ışınları kullanır.

Radyasyon terapisi vücudunuzun dışındaki büyük bir makineyle uygulanabilir (harici ışın radyasyonu) veya radyasyon terapisi vücudunuzun içine kanserin (brakiterapi) yakınına yerleştirilebilen küçük radyoaktif maddeler ve tellerle verilebilir.

Radyasyon tedavisi, erken evre gırtlak kanserleri için gerekli tek tedavi olabilir. Daha ileri evre gırtlak kanserlerindeyse radyasyon terapisi kemoterapi veya cerrahi ile birleştirilebilir. Çok ileri evre gırtlak kanserlerinde, radyasyon tedavisi, bulgu ve belirtileri hafifletmek ve sizi daha rahatlatmak için kullanılabilir.

Kanseri yok etmek için cerrahi müdahale

Tümör ve etkilenen doku kesilir veya temizlenir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçları kullanır. Kemoterapi sıklıkla gırtlak kanserlerinin tedavisinde radyasyon tedavisi ile birlikte kullanılır. Belirli kemoterapi ilaçları kanser hücrelerini radyasyon tedavisine daha duyarlı hale getirir. Ancak kemoterapi ve radyasyon terapisinin birleştirilmesi her iki tedavinin yan etkilerini artırır.