Bu acıya yürek dayanmaz… Ayrıldığı kocası üç çocuğunu suda boğarak öldürdü!

ABD’nin Chicago kentinde yaşanan bir cinayet vakası akılalmaz bir vahşeti ve acıyı ortaya çıkardı. 2, 3 ve 5 yaşındaki üç kardeşin boğularak ölmelerinin ardında yatan trajedi adeta duyanların yüreğini dağladı…

Eylül ayında anaokuluna başlamak üzere olan 5 yaşındaki Bryant, çok zeki bir çocuktu. Annesine hep "Endişelenme anne, seninle her zaman ilgileneceğim" derdi.

Tatlı ortanca çocuk, 3 yaşındaki Cassidy, tüm fotoğraflarında gülümsüyordu.

2 yaşındaki Gideon ise dinozorları ve Mickey Mouse'u seven bir ana kuzusuydu…

Anneleri Debra, üç çocuğunu hafta sonunu birlikte geçirmeleri için ayrı yaşadığı eşine götürdü. Çift ayrı olmasına rağmen anneleri çocuklarının babalarından kopmasını istemiyor ve eşinin çocuklarıyla görüşmesini destekliyordu.

Üç talihsiz kardeş anneleri Debra ile birlikte

Debra Karels, pazartesi günü çocuklarını ayrı yaşadığı kocasının evinden almaya gittiğinde hayatının en büyük acısını yaşadı. Bryant, Cassidy ve Gideon Karels hayatını kaybetmişti.

BU ACININ TARİFİ YOK!

Lake County Adli Tıp Kurumu'ndan Baş Savcı Yardımcısı Steve Newton, ön otopsi sonuçlarının üçünün de boğulduktan sonra öldüğünü gösterdiğini söyledi.

Çocukların 35 yaşındaki babaları Jason E. Karels, üç küçük çocuğun ölümünde üç kez birinci derece cinayetle suçlanıyor.

Round Lake Beach Polis Şefi Gilbert Rivera düzenlediği basın toplantısında, Karels'in pazartesi günü Illinois, Joliet'teki Interstate 80 köprüsünden çıktıktan sonra bir kazayla sonuçlanan 17 dakikalık bir araba kovalamacasının ardından tutuklandığını söyledi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Karels, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Katil Baba Jason E. Karels, kızı Cassidy ile böyle poz vermiş

Vücut kamerası takan memurlar, Karels'in arabasına binmeden önce üç küçük çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiğini kaydetti.

Rivera, çocukların annesi Debra'nın pazartesi günü polise haber verdiğini ve Jason Karels'in kayıp olduğunu bildirdiğini açıkladı. Rivera ayrıca ebeveynlerin çocukların velayetini paylaştığını ancak birlikte yaşamadıklarını söyledi.

BABALARININ YATAK ODASINDA BULUNDULAR

Üç kardeş babalarının evinin yatak odasında, anneleri tarafından ölü olarak bulundu…

The Daily Beast'e açıklamada bulunan çocukların annesi Debra “Onlarla son konuştuğumda gelip kendilerini alacağım için heyecanlıydılar.” diyor. “Bana vakitlerini nasıl geçirdiklerini anlatmak istiyorlardı.”

“Ben yaşadıklarıma inanamıyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini asla düşünmezdim. Bunu çocuklarına yapacağını hiç düşünmemiştim, ama şimdi biliyorum ki, en ufak bir şüpheniz varsa, bunu görmezden gelmeyin ve silahlarınıza sarılın.”

Debra’nın kayınbiraderi Christina Neuman Berg Daily Beast'e "Maalesef ilişkilerinde aile içi şiddet vardı ve Debbie sonunda onu terk edip boşanmaya devam edecek gücü elde ediyordu. Debbie, çocuklarının babasıyla bir ilişki sürdürmek ve onları ziyaret etmesine izin vermek istedi ve şimdi bunun korkunç bir hata olduğunu biliyoruz." Şeklinde açıklama yaptı.

Çift, ilk çocukları Bryant doğduktan sonra evlenmişti

TEDAVİ OLMAYI REDDETMİŞ

Jason Karels’in ağır zihinsel sorunları olduğu ve tedavi almayı reddettiği de basına yansıyan haberler arasında.

Joliet'teki araba kazasından sonra, Jason Karels ilk müdahale ekiplerine çocuklarının ölümünden sorumlu olduğunu ve evden kaçmadan önce birkaç kez kendini öldürmeye çalıştığını söyledi.

Kardeşlerin mutluluğu artık sadece fotoğraflarda kalmış bir anı...

Memurlar, adamın kendini yaralama girişiminden kaynaklanan kanını evde buldu.

Hastaneye kaldırılan Karels'in yakında polis tarafından gözaltına alınması bekleniyor.

Hürriyet