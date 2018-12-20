Bu hastalığa dikkat!

Bronşit nedir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar sık sık rahatsızlanmamak adına önlem almaya başladı. Soğuk hava rahatsızlığı olarak da görülen bronşitin en belirgin özelliği öksürüktür. Peki, bronşit nedir? İşte bronşit çeşitleri.

Bronşitin neden olduğu öksürük bazı durumlarda kuru olmakla birlikte genellikle balgamla birlikte görülür. Akciğerin ürettiği bir sıvı olan balgamın çok olması alt solunum yolları ve akciğerin kendisinin enfekte olduğu anlamına gelebilir.

Bronşit öksürüğü yoğun ve şiddetlidir. Hastanın sık öksürmesi bir süre sonra göğüs bölgesinde ve kasılmalar nedeniyle karın kaslarında ağrıya yol açar.

Akut bronşite neden olan iltihaplanma tedavi edilse dahi kuru öksürük günlerce ya da haftalarca devam edebilir.

Hırıltılı Solunum: Akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan boruların (bronşlar) iltihap veya balgam nedeniyle daralması kişinin hırıltılı nefes alıp vermesine yol açar. Aynı nedenden ötürü nefes darlığı yaşanabilir.

Balgamın Rengi: Bronşit belirtilerinden biri olan balgam genellikle şeffaftır. Ancak sarı, sarımsı gri ve yeşil renkte olabilir. Çok nadir olarak kanlı olarak görülebilir. Daha çok kronik bronşitte görülen sarı, sarımsı gri ve yeşil balgam zatürree, akciğer apsesi, bronşektazinin bir belirtisi olabilir.

Diğer Belirtiler: Hasta öksürüğe ve enfeksiyona bağlı olarak halsiz düşebilir. Hafif ateş ve ara ara ürperme yaşanabilir. Bronşların dolu olması ve sürekli öksürük göğüs bölgesinde rahatsızlık hissine ve ağrıya yol açabilir.