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BU TAVUKLARI SAKIN ALMAYIN!

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BU TAVUKLARI SAKIN ALMAYIN!
Bu tavukları sakın almayın!

Satın aldığımız yiyeceklerin taze mi yoksa bayat mı olduğunu nasıl anlayabiliriz. İşte bilmeniz gereken püf noktaları

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