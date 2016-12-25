Satın aldığımız yiyeceklerin taze mi yoksa bayat mı olduğunu nasıl anlayabiliriz. İşte bilmeniz gereken püf noktaları
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BU TAVUKLARI SAKIN ALMAYIN!
Bu tavukları sakın almayın!
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