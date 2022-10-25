Bu uygulama çok konuşulacak! Mezarları açtılar...Canlı canlı gömülecek insanları arıyorlar

Rus bir şirket canlı canlı gömülmeyi deneyimlemek için ilginç bir uygulamaya yer verdi. 3.5 milyon ruble (yaklaşık 1 milyon dolar) değerindeki uygulamaya katılanlar canlı bir şekilde açılan mezarlara gömülüyor ve kendi cenazesine katılma fırsatı yakalıyor. Şirketin hizmeti kısa sürede dikkatleri çekerken sosyal medyada gündem yarattı.

Star Gazetesi’nin haberine göre Rus bir şirket kendi cenazesine katılmak isteyenler için bu deneyimi yaşatacak bir hizmet geliştirdi. Değeri 3.5 milyon ruble (yaklaşık 1milyon dolar) olan uygulamanın müşterilerin korku ve endişeyle başa çıkmasına yardımcı olacağı söyleniyor. Şirketin kurucusu Yakaterina Preobrazhenskaya bu hafta başlarında duyurduğu hizmeti, “kendi mutlu geleceğiniz için savaşmanın gerçek bir sembolü” olarak duyurdu.

İKİ SEÇENEK SUNULUYOR

Şirketin hizmetleri kapsamında iki paket yer alıyor. Korku ve endişeler için stres terapisi adı verilen paketin değeri 300 bin dolar, müşterilerin 1 saat boyunca toprak altında canlı canlı tutuldukları paket ise 1 milyon dolar olarak fiyatlandırıldı. Şirketin sosyal medyadan yaptığı açıklama kısa sürede viral oldu ve sosyal medya kullanıcıları duruma tepkilerini iletti.

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