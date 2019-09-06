Büyü yaptı iddiasıyla teyzesini ve eniştesini katletti

Geçen hafta içinde Harry Potter kitaplarının büyüyü teşvik ediyor gerekçesiyle yasaklanmasının ardından önceki gün de bir adam büyü yaptıkları gerekçesiyle teyzesi ve eniştesini öldürdü. Hindistan'da yaşanan kan donduran olay ülke gündeminde bomba etkisi yarattı.

Hindistan'da bulunan Annupur kentinde yaşayan 43 yaşındaki Shankhu Gond, Salı günü teyzesini, ailesine kara büyü yaptığı için öldürdü. Son dönemde Gond'un ailesinin başına pek çok kötü olay geldiği açıklanırken öfkeli adamın bunların sorumlusu olarak teyzesini gösterdiği belirtildi. Teyzesinin kara büyü yaptığını ve yaşanan kötü olaylardan sorumlu olduğunu söyleyen Gond’un ifadeleri kan dondurdu.

Polise konuşan Gond, oğlunun yakın zamanda hastalanmasını ve sığırının ölmesinin arkasında teyzesinin yaptığı kara büyü olduğunu söyledi. 60 yaşındaki Beshani Gond'un kafası kesilmiş cesedini, cinayetin gerçekleştiği gün köylüler tarafından bulundu. Beshani Gond'un 65 yaşındaki kocası Bhagwandin Gond'un cesedi ise eşinin yanında gömülü halde tespit edildi. Shankhu Gond, teyzesinin kafasını hayalet olarak geri dönüp ona musallat olmasından korktuğu için kestiğini söyledi.

Polisin, “Enişteni neden öldürdün, o da mı büyü yaptı?” sorusu üzerine Gond dayısını yakalanmaktan korktuğu için öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gond teyzesini öldürdükten sonra, eniştesinin teyzesini arayacağını düşünerek onu öldürmeye karar verdiğini açıkladı.