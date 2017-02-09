BUZDOLABINIZDA DOMATES VARSA DİKKAT!

SEBZE VE MEYVELER NASIL UZUN SÜRE DAYANIR?

Tüketilen gıdaların sağlıklı olması uygun saklama koşullarıyla doğru orantılı. İşte meyve ve sebzeleri saklarken dikkat etmeniz gerekenler...

Meyve ve sebzelerin taze ve sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için koruma ve saklama yöntemlerini doğru bilmek gerekiyor. Bu sayede dilediğiniz zaman meyve ve sebzelerinizi ilk günkü lezzeti ile kullanabilirsiniz.

Koruma yöntemlerinde, meyve ve sebzelerin özelliklerini göz önünde bulundurmak çok önemli. Yeşil sebzeler ile narenciye meyvelerinin saklama yöntemleri birbirlerinden farklı. Aldığınız ürünleri doğru bir şekilde saklarsanız hem paranızı hem de zamanınızı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Sebze ve meyveleri saklarken dikkat edilmesi gerekenler

Meyve ve sebzelerinizi her zaman tüketeceğiniz zaman yıkayın. Bu sayede buzdolabındaki nemin, ürünleri çürütmesini engellemiş olursunuz.

Saklama kabı olarak delikli kapları tercih edebilirsiniz.

Meyve ve sebzelerinizi bir arada tutmamaya özen gösterin. Meyveler, etil gaz üretmesi nedeniyle yanındaki sebzelerin bozulmasına neden olabilir.

Buzdolabı, çoğu meyve ve sebze için uygun saklama ortamına sahiptir. Ancak soğan, sarımsak, patates ve domates buzdolabına konmadan oda ısısında tutulmalıdır. Güneş ışığını doğrudan almayan ve hava alabilen kaplarda saklanabilir.

Muz, içi yumuşak bir meyve olmasına rağmen kabuğu nedeniyle dış etkenlere karşı dayanabilir. Fakat aldığınız muzları hemen tüketmeyecekseniz buzdolabına koymanız daha doğru olacaktır.

Maydanoz, fesleğen ve dereotu gibi sebzeler kolay bozulabilen yeşil sebzelerdir. Dolayısıyla daha özenli saklanmalıdır. Bu sebzelerin üzerine bir poşet geçirebilir ve bir iple bağlayabilirsiniz. Böylece yeşilliklerinizi daha taze kullanabilirsiniz.

Çilek gibi hassas meyvelerinizi muhafaza ederken sirkeli su kullanabilirsiniz. Çileklerinizi sirkeli suyun içerisinde beklettikten sonra kurulayın ve buzdolabına koyun. Bu, çileklerinizin saklama ömrünü 10 gün daha uzatır.

Elmalarınızı saklarken yanına patateslerinizi de koyabilirsiniz. Bu yöntem ile patateslerin filizlenmesi önlenir. Bununla birlikte elmaların içerisinde çürük elma olup olmadığını aralıklarla kontrol edin. Çünkü tek bir çürük, bütün elmalara bulaşabiliyor.

Marul saklarken peçete kullanabilirsiniz. Marulların üzerine bir kağıt havlu veya peçete koyabilir ve içerideki nemin emilmesini sağlayabilirsiniz.

Mantar, yumuşak kabuklu bir sebze olduğu için kolay bozulabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için plastik poşetler yerine kağıt poşetler ve saklama ürünlerini tercih etmeniz gerekiyor. Böylece nemin zararlı etkenlerini önlemiş olursunuz.