Çalışma günlerini 4 güne düşürüyorlar

İngiltere'de 30 firma dün itibariyle çalışma günlerini dört güne düşürme kararı aldı. Tam altı ay denenecek uygulama kapsamında çalışanların maaşlarında herhangi bir eksilme olmayacak.

İngiltere genelinde 30 firma, yeni bir pilot uygulama kapsamında haftada dört gün çalışmaya hazırlanıyor. Yeni karara göre, 30 firmada görevli personel önümüzdeki altı ay boyunca haftada dört gün çalışacak ve maaşları değişmeyecek.

Çalışma günlerinin sayısını azaltma çağrısında bulunan kampanyacılar, bunun daha iyi bir iş-yaşam dengesi yaratacağını söylüyor. Ancak bu duruma karşı çıkanlar, çalışanların daha fazla işi daha az saate sıkıştırmaya çalıştıkça daha fazla strese yol açacağı konusunda uyardı.

‘AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK’

İngiltere’de “4 Day Week Global” tarafından yürütülen deneme kapsamında, farklı kuruluşlardan personel her zamanki gibi çalışma miktarını haftada 35 saate kadar tamamlayacak ancak bunu beş yerine dört güne bölecek.

Dört günlük çalışma süresinin, çalışanlara esnek saatler sunmak ve çalışma saatlerinde verimliliği artırmak için tasarlandığı açıklandı.

4 Day Week Global pilot program yöneticisi Joe O’Connor, konseptin 2022’de ‘cesur bir yeni çalışma geleceğinin müjdecisi olacağını’ söyledi.

sözcü.com.tr