Çarpıntıyla birlikte baş dönmesi, nefes darlığı oluyorsa dikkat!

Stres, kalp ritmi bozukluğu, iş hayatındaki yoğun çalışma, vitamin eksikliği, kansızlık, alkol ve sigara kullanımı, kalp damar hastalıkları, hamilelik, trioid bezinin fazla çalışması, bazı ilaç kullanımları gibi nedenlerle meydana gelen kalp çarpıntısı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Çarpıntı nasıl geçer? Kalp çarpıntısı anında ne yapılmalı? İşte cevapları...

Kalp çarpıntısı aniden fark edilir hale gelen kalp atışlarıdır. Çarpıntı korkutucu görünebilir, ancak çoğu durumda zararsızdır ve ciddi bir problemin işareti değildir. Nadir durumlarda, tedavi gerektirebilecek düzensiz kalp atışı (aritmi) gibi daha ciddi bir kalp rahatsızlığının belirtisi olabilir. Göğüs rahatsızlığı veya ağrı, bayılma, şiddetli nefes darlığı, şiddetli baş dönmesi gibi durumlar çarpıntıya eşlik ediyorsa acil tıbbi yardım alın… Şimdi, Çarpıntı nasıl geçer? Kalp çarpıntısı anında ne yapılmalı? Gelin hep birlikte öğrenelim…

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Kalp atışlarının bireyi rahatsız edecek şekilde hızlandığı veya düzensizleştiği durumlar basit olarak “kalp çarpıntısı” olarak adlandırılır. Kalp atım sayısı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bazı insanlarda bu sayı dakikada 80 civarı iken bazılarında nabız sayısı 100 civarında olabilir. Fiziksel aktivitelerde ise bu sayı (spor yapmak, merdiven çıkmak gibi) 120 seviyesine çıkabilir. Genelde kalp atışının dakikada 140 atımın üstüne çıktığı durumlar kalp çarpıntısı olarak ifade edilir. Kalp çarpıntısı yaşandığı anda evde var olan ve nabız ölçen bir aletle veya el bileğinin iç kısmına parmak bastırılarak nabız sayısının tespit edilmesi gerekir.

KALP ÇAPRPINTISININ NEDENLERİ

“Taşikardi” olarak da bilinen kalp çarpıntısının pek çok farklı sebebi olabilir. Bunlar:

– Stresli hayat tarzı

– Aşırı fiziksel aktivite

– Kansızlık, tiroid rahatsızlığı

– Bazı psikiyatrik rahatsızlıklar

– Başka rahatsızlıkların tedavisi için kullanılan ilaçların yan etkileri

– Kafeinli içeceklerin ve alkolün aşırı tüketimi

ÇARPINTI NASIL GEÇER?

Tedavi kalp çarpıntısının sebebine göre değişir. Kalp dışında bir neden varsa (kansızlık gibi) bu tedavi edilir. Sinirsel nedenlere bağlı çarpıntılar ise hastanın duygusal sorunlarının çözülmesiyle kendiliğinden geçecektir. Çarpıntı durumunda panik yapmayın. Gevşemeye, rahat bir yere oturup dinlenmeye çalışın. Derin derin nefes almaya başlayın. Soğuk bir içecek içmeyi deneyin. Eğer kalp çarpıntınız devam ediyorsa şiddetli öksürmeye, ellerinizi ve yüzünüzü soğuk su ile yıkamaya çalışın.

KALP ÇARPINTISI ANINDA NE YAPILMALI?

Kalp çarpıntısı olduğunda derin nefes alıp sakin bir yerde oturup dinlenin. Çarpıntı hissi devam ediyorsa su içip sakinleşmeye çalışın. Kalp çarpıntısı şikayetiniz devam ederken nefes darlığı, baş dönmesi, göz kararması ve fenalık hissi başladıysa mutlaka bir uzman doktora başvurun.