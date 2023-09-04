Cinsiyet öğrenme partisinde facia!

Cinsiyet öğrenme partisi için özel bir jet kiralayan aile kız bebekleri olacağını öğrenirken arka planda pilot hayatını kaybetti. Dehşet anları ise anbean objektife yansıdı.

Bir süredir sosyal medyada akım haline gelen bebek cinsiyetini öğrenme kutlamaları her geçen gün insanları şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Meksika'da kayıtlara geçen ve cinsiyet öğrenme partisine uçak eşlik ettiren ailenin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kameraya anbean yansıyan o anlarda özel bir jet kiralayan anne ve baba adayının heyecanı gözler önüne serildi. Ancak ne onların ne partiye katılanların ne de pilotun az sonra yaşanacaklardan haberi yoktu.

ÖLÜM TOZLARIN ARASINDAN GELDİ

Piper PA-25-235 Pawnee model uçağa arkasını önen çift, üzerinden geçen uçaktan gelen pembe tozları görünce kız bebekleri olduğunu öğrendi. Çiftin mutluluğu kameraya yansırken pilotta havada uçağı döndürmeye başladı. Uçağın pilotu kontrolü kaybederek düşmeye başlarken her şeyden habersiz aile ve partiye katılımcılar o sırada gülümsüyordu.

Yerel basında çıkan haberlerde 32 yaşındaki Luis Angel L. isimli pilotun hayatını kaybettiği yazıldı. Uçağın henüz neden düştüğü ise kesin olarak belirtilmedi.

BU İLK DEĞİL

Ekim 2019'da Iowa kırsalında bir büyükanne, cinsiyet açıklama partisinde ailesinin renkli tozu fırlatmak için yaptığı ev yapımı boru bombasından çıkan şarapnel parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Şubat 2021'de 28 yaşındaki bir baba adayı, New York'ta çocuğunun cinsiyet partisi için yaptığı cihazın patlaması sonucu öldü.