DELİHA 2
Deliha 2
A+A-
Yapımı :2018 - Türkiye
Tür :Komedi
Süre:107 Dak.
Yönetmen :Gupse Özay
Oyuncular :Gupse Özay, Eda Ece, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Esin Eden
Senaryo :Gupse Özay
Yapımcı :Necati Akpınar
Deliha 2 Film Konusu
Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.
Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.
Etiketler : DELİHA 2
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.