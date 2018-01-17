Yapımı :2018 - Türkiye

Tür :Komedi

Süre:107 Dak.

Yönetmen :Gupse Özay

Oyuncular :Gupse Özay, Eda Ece, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Esin Eden

Senaryo :Gupse Özay

Yapımcı :Necati Akpınar

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Zeliha (Gupse Özay) ilk filmde hayatının aşkını ararken bu kez kariyeriyle ilgili adımlar atmaya karar verir. Aşçılık hayaliyle bir restoranda çalışmaya başlayan Zeliha, burada da ortalığı birbirine katar.

Gupse Özay, 2015'te yaptığı açıklamada ikinci Deliha filminin çekileceğini açıklamıştı. Filmin çekimleri, Ekim 2017'de başladı ve 2 aydan kısa sürede tamamlandı. Çekimlerin bir kısmı Köyceğiz'de gerçekleşti.