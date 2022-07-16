Çocuklarının doğum belgesinde üç babaya sahip aile ilke imza attı! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Kaliforniya’da yaşayan Ian Jenkins ve sevgilileri Alan Mayfield ile Jeremy Allen Hodges, hepsinin Piper'ın babası olarak adlandırılan bir doğum belgesine sahip olduklarında bir ilke imza attı. Kaliforniya'daki ilk çok eşli aile olarak kabul edilen üçlü kararın diğer poliamori ilişkilere de ilham olmasını umduklarını söyledi.

45 yaşındaki Doktor Ian Jenkins ve sevgilileri Alan Mayfield ve Jeremy Allen Hodges, aynı doğum belgesinde üç babasının isimlendirilmesine izin verilmesinden sonra yasal olarak ilk çok eşli aile olmayı başardı. Mahkemeye başvurarak ebeveynlik haklarını kazanmak için dava açtıklarını dile getiren üçlü kararın Amerika Birleşik Devletleri’nde çok eşli ilişkilerin daha fazla yasal tanınma kazanmasının önünü açacağını dile getirdi. Grubun 3 yaşında Piper adında bir kızları ve 14 aylık Parker adında bir oğulları var.

“BİRBİRİMİZE ÇOK AŞIĞIZ”

Ian ve Alan 8 yıllık birlikteliklerine Jeremy’in katılmasıyla birlikte tam 17 yıldır çok eşli bir ilişki yürütüyor. Ian ve Alan kendi ilişkilerinde çocuk sahibi olup olmama konusunda büyük bir kararsızlık yaşarken Jeremy’in onlara katılmasıyla beraber ailelerini büyütmek için adım atmaya karar verdiler. Hastane tıbbı uzmanı ve bir üniversite profesörü olan Ian, “Üçlü ilişki yaşıyoruz ve iki çocuğumuz var. Hepimiz babalarıyız ve birbirimize çok aşığız. İnsanların zannettiğinin aksine akşam yemeğinde ne yiyeceğini konuşarak çok zaman harcayan, uysal, sıradan bir aileyiz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ ÜVEY KARDEŞLER”

İnsanların aile hayatını merak ettiklerini dile getiren Ian, “Her iki çocuğumuzda yumurta donörü ve bir vekil kullanılarak doğdu. Yani üvey kardeşler” diye konuştu.

Çocuklarının hepsine baba anlamına gelen farklı versiyonları söylediğini belirten Ian, “Çocuklarımız hepimize farklı şekillerde sesleniyor. Bana ‘papa’, Alan’a ‘dada’ Jeremy ise ‘dady’ diyorlar. Çocuklarımız önemsiyoruz. Onlara en iyi hayatı vermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

mynet.com.tr