Çöpten bebeğin ağlama sesini duydu! Hayatı bir anda değişti: Şimdi onun babası olmak istiyorum

22 yaşında Haiti’de çöp kutusundan terk edilen bir bebeğin ağlama sesini duyan Jimmy Amisial, hayatının tamamen değiştiğini ifade etti. Çöpten bulduğu bebeğin hayatını kurtararak onu evine alan Amisial, şimdi küçük çocuğu yasal olarak evlat edinmek ve resmen babası olmak için başvuruda bulundu.

Jimmy Amisial, Haiti'de bir bebeğin çığlık attığını duyduğunda, bebeğin iyi olup olmadığını kontrol etmek için etrafına bakındı.Küçük çocuğu sakinleştirmeye çalışan bir ebeveyn görmeyi umdu, ancak gürültünün bir çöp kutusundan geldiğini ve çocuğun terk edildiğini çabucak fark etti. Karıncalarla kaplı olan çöp kutusunun içinde dört aylık bebeği bulunduğu çevresindekilerin bebeğe yardım etmediğini gören adam hızlı bir karar verdi. O dönemde 22 yaşında olan Amisial, bebeği çöpten çıkarttı ve tıbbi yardım aramadan önce onu temizledi. Bebeğin hastanedeki tedavisi bitince Amisial, bebekle birlikte 66 yaşındaki annesi Elicie Jean’ın yanına gitti.

“GÖZLERİNDEKİ ACIYI GÖRDÜM”

Bebeği çöp kutusunun içinde ilk fark ettiğinde yardım isteyen bir ağlama sesi duyduğunu söyleyen Amisial, “İnsanlar çöp kutusunun etrafında toplanmıştı ve bu küçük bebekle ne yapacaklarını tartıştıklarını duydum. Herkes sadece ona bakıyordu ve kimse yardım etmiyordu. Üzerinde elbisesi yoktu ve durmadan ağlıyordu. Gözlerindeki acıyı gördüm ve ‘bir şeyler yapmalıyım’ diye düşündüm” dedi. Polis çocuğun ebeveynlerinin izini sürmek için soruşturma başlattı ve ancak aileye dair herhangi bir iz bulamadı. Jimmy, küçük çocuğa Emilio Angel Jeremiah adını verdi ve onu evine götürdü.

RESMİ BAŞVURUDA BULUNDU

Şimdi 27 yaşında olan Amisial, babası olmak istediği için Emilio'yu evlat edinmek için resmi olarak başvuruda bulundu. Küçük çocuğun büyümesini izlemenin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğundan söz eden Amisial, “Onu bulduğumda dört aylıktı. Şimdi neredeyse beş yaşında. İnanılmaz bir yolculuktu ve onun büyümesini izlemek benim için çok güzeldi. Onunla gurur duyuyorum” dedi.

Emilio’nun gerçekten babası olduğunu hissettiğini söyleyen Amisial, “Gerçekten bir baba gibi hissediyorum ve kalemi kağıda döküp Emilio'yu oğlum yapmaktan heyecan duyuyorum. Hayatını çöpe atılmaktan harika bir hazineye dönüştürme fırsatına sahip olduğum için mutluyum" diye konuştu.

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