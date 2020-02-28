Corona krizi... O Ülke şokta

Moğolistan Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga ve beraberindeki heyet, Çin´e gerçekleştirdikleri seyahat sonrası ülkeye dönüşlerinde corona virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Moğolistan devlet haber ajansı `Montsame´ tarafından yayımlanan haberde, 27 Şubat´ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşen Moğolistan Devlet Başkanı ve beraberindeki heyet, görüşmeler sonrası ülkeye dönüşlerinde 14 günlük karantina altına alındı.

Battulga ve beraberindeki heyetin corona virüsü virüsü kapıp kapmadıkları konusunda bilgi verilmedi.

Karantina kararının ihtiyati tedbir olduğu belirtildi

DHA