Corona virüsü aşısına İngiltere’den onay çıktı

Birleşik Krallık, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısına kullanım izni verildiğini duyurdu.

İngiliz hükümeti, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısıyla ilgili bağımsız denetçilerin yaptığı “kullanım tavsiyesini” kabul ettiklerini duyurdu.

Aşı gelecek hafta İngiltere genelinde kullanıma hazır olacak.

Uluslararası ajansların son dakika gelişmesi şeklinde aktardığı haberde İngiliz hükümetinin açıklamalarına yer verildi. İngiliz hükümeti, “Hükümetimiz bağımsız bir kuruluş olan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı’nın (MHRA) aşının kullanıma dair verdiği onay tavsiyesini kabul etti. Aşı gelecek haftadan itibaren Birleşik Krallık genelinde erişilebilecek” açıklamasını yaptı.

Bu hamleyle birlikte İngiltere, Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısına onay veren ilk ülke haline geldi. Birleşik Krallık’taki aşı komitesi, ilk olarak kimlerin corona virüsü aşısına erişebileceğine karar verecek. Pfizer-BioNTech ve Moderna geçen haftalarda yüzde 90’lara varan etkililik oranı elde eden aşılar geliştirdiklerini duyurmuştu.

AŞILAR HASTANELERE ULAŞTI

Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, “Aşıya onay verme kararı bilimin kazanmasına yönelik ilk adım ve MHRA’nı bu kararını takdir ediyoruz” dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da gelecek hafta aşı dağıtımına başlanacağını açıklayarak, “Aşılar şimdiden hastanelere ulaştı. Bu çok iyi bir haber” dedi.

sözcü.com.tr