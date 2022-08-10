Damat kendi düğününde karısının ihanetini ifşa etti! Gelin ve eniştesinin aynı yataktaki videosu davetlileri şoke etti

Çin’in güneydoğundaki Fujian şehrindeki bir düğün töreninde ismi açıklanmayan damat, gelinin ihanetini davetlilere gösterdiği bir videoyla ifşa etti. Düğünde konuklara gelin ve eniştesinin yatakta cinsel ilişkiye girerken çekilen görüntülerini paylaşan damat kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı.

Çin’de gerçekleşen bir düğün töreni sosyal medyanın gündemine oturdu. Yerel basında yer alan habere göre düğün törenleri sırada gelin ve damadın sahnenin ortasına geldiği anda devasa bir projektör ekranında 5 dakika boyunca gelinin ihanetgörüntüleri yayınlandı. Eniştesiyle görüntüleri ifşa edilen gelin büyük bir sinirle elindeki buketi damada fırlatırken damat onu iterek “Bunu bilmediğimi mi sandın?” diye bağırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 6 milyon izlenmeye ulaşırken binlerce yorum topladı. Videonun başlığında ise “Damat, karısının hamile kardeşinin eşiyle kendisini aldattığı bir videoyu herkesin önünde oynattı” notunu ekledi.

Sosyal medyada damadın intikamını destekleyenler kadar ihaneti bildiği halde evlenmesine tepki gösterenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “En iyi intikam! Tüm ailelerinin ve arkadaşlarının önünde onu ifşa etti” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise,” Niye nikah masasına oturdu?” yorumuyla düğünü sorguladı.

mynet.com.tr