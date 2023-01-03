Danimarka'ya giden Türk, bebeklerin neden dışarıda tek başına bırakıldığını öğrenince şaşkına düştü

Soğuk iklime sahip olmasıyla bilinen Danimarka'ya turistik seyahatte bulunan bir Türk vatandaşı, anne ve babalarının bebeklerini bir yere girmeden önce soğukta yalnız başına dışarıda bıraktığını görünce şaşkına uğradı. Konuyu araştıran genç, "Sırf bağışıklık kazanması için dışardaki mikroorganizmalara ve soğuğa karşı. Hatta evdeyken bile balkona koyup öyle uyutuyorlar" dedi.

Danimarka'ya giden bir Türk vatandaşı, anne-babaların çocuk ya da bebeklerini bir yere girmeden önce dışarıda soğukta tek başına bıraktıklarını görünce şaşkına düştü.

"KAÇIRILMA KORKULARI YOK"

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kullanıcı, "Çocuklarını, bebeklerini sokaklarda, soğukta yalnız bırakıp uyutuyorlar. Kaçırılma korkuları yok bunu anladım ama soğuğu anlamadım" ifadelerini kullanarak şaşkınlığını ifade etti.

"BALKONA KOYUP ÖYLE UYUTUYORLAR"

Konuyu araştıran kullanıcı, sözlerini şu sözlerle sürdürdü: "Bu durumu da araştırmalarım sonucu öğrendim. Sırf bağışıklık kazanması için dışardaki mikroorganizmalara ve soğuğa karşı. Hatta evdeyken bile balkona koyup öyle uyutuyorlar. Bu durumu doktorlar, hemşireler dahi öneriyor, soğuğa ve mikroorganizmalara karşı bağışıklık kazandığını söylüyorlar."

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