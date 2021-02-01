Dehşet! Evin penceresinden sokağa ‘kesik baş’ fırlatıldı

Fransa’nın Toulon kentinde bir daireden sokağa içinde kesik baş olan kutu fırlatıldı. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Fransa'nın Toulon şehir merkezinde bir kişi evinin penceresinden sokağa içinde kesilmiş insan başı bulunan kutu fırlattı.

Yoldan geçenlerin kutuyu fark etmesinin ardından polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat timi sevk edildi. Bölgeyi güvenlik kordonu altına alan ekipler, daireye operasyon düzenledi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan adamın eski bir asker olduğu öne sürülürken, öldürülen adamın ise evsiz bir kişi olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan adamın psikolojik testler için hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İHA