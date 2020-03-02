Doğum günü kutlaması! Üç ölü...

Sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede fenomen haline gelen ve yine buradan yaptığı reklam paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Rus blogger Ekaterina Didenko'nun doğum günü kutlaması tam bir kabusa döndü.

Akıllara durgunluk veren olay, Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana geldi. Instagram’ın sevilen yüzü, influencer Ekaterina Didenko, 29’uncu ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu. Ekaterina Didenko ve eşi Valentin Didenko, genç kadının yaş günü partisi için yakın arkadaşlarını evlerine davet ettiler

Ancak başlarına gelecek felaketten habersizlerdi. Sıcak bir atmosfer ve unutulmaz bir görüntü yaratmak isteyen Ekaterina’nın 32 yaşındaki kocası Valentin, yüzme havuzuna kuru buz olarak da bilinen karbondioksit buzu döktü. Valentin’in arzusu, yüzme havuzundan buhar çıkartarak sıcak bir atmosfer yaratmak ve sıcak su havuzu görüntüsü vermekti. Ancak Valentin’in bu girişimi hem kendi hayatına, hem de kendisiyle birlikte havuza giren iki arkadaşının yaşantısına mal oldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Parti davetlilerinden Natalia Monakova ve Yuri Alferov olay yerinde yaşamını yitirdi. Natalia ve Yuri, 25 yaşındaydı. İki gencin de zehirli gazı soluduktan sonra ciğerlerinde oluşan akciğer ödemi nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Doğum günü sahibi Ekaterina, eşi Valentin Didenko ve gazı soluyan davetliler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Ekaterina ile ilgili “öldü” haberleri yayıldı ancak bu bilgi kısa sürede yalanlandı. Hastanedeki Ekaterina’ya yaşamını yitiren arkadaşları ve kocasının durumuyla ilgili hemen bilgi verilmedi.

Ekaterina, taburcu edildikten sonra takipçileri için bir video paylaşarak, kocasının da ilk olarak kendisi gibi yoğun bakıma alındığını söyledi. Daha sonra Valentin’in hayatını kaybettiği bilgisi genç kadına verildi. Yeni bir video paylaşan Ekaterina, “Valya artık aramızda değil. Natalia ve Yuri de öyle…” diyerek sözlerine başladı. Çektiği videoda gözyaşlarını tutamayan kadın, bir gizlilik anlaşması imzaladığını bu sebeple de olaylarla ilgili bilgi veremeyeceğini söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi, korkunç olayla ilgili “ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme” gerekçesiyle bir ceza davasının açıldığını doğruladı. Hayatını kaybeden üç kişinin ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre nefes yollarının zehirli gaz nedeniyle tıkanması olarak gösterildi. Üç kurban da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından havuzun içerisinde bulundu.