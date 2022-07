Doğum kontrol yöntemi şaşkınlık yarattı! Vajinasından çıkınca ....

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Monica isimli bir kadın tatlı patatesi bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanmaya başladıktan sonra hastanelik oldu. TLC’nin Sex Sent Me to ER programında hikayesi yeniden canlandırılan Monica’ın cinsel organından çıkan tatlı patates başta nişanlısı olmak üzere herkesi şaşırttı.

Monica ve kocası, kadının pelvisindeki şiddetli ağrı nedeniyle acil servisin yolunu tuttu. Hayatı boyunca hiç doktora gitmeyen ve tıp dünyasına karşı şüpheleri olduğunu dile getiren Monica, evde kendi yöntemleriyle tedavi uyguluyordu. Evde kendi yöntemleriyle oluşturduğu doğum kontrol uygulaması olarak cinsel organında bir tatlı patates bulunan Monica, durumu eşinden ve doktordan sakladı. Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı.

“ENDİŞE ETTİM”

Hastayla ilgilenen Dr. Myhre, hastanın safra kesesinde sorun olabileceğinden endişe ederej ultrason ile bakmaya karar verdi. Dr. Myhre, “Ultrason bir kitle gösteriyordu. Bu kadının tümörü, kisti ya da korkunç bir şeyi olduğundan kesinlikle endişelendim” dedi.

Yapılan kan testlerinde Monica’nın bir enfeksiyonu olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Dr. Myhre bir pelvik muayene yapmaya karar verdi. Doktor, Monica'nın vajinasında bir tatlı patates olduğu söyledi. Monica, doğum kontrol yöntemini büyükannesinden öğrendiğini ve cinsel organda bulunan tatlı patatesin bebekleri engellediğini dile getirdi.

TEDAVİ EDİLDİ

Evde yaygın olarak kişilerin kendi oluşturdukları doğum kontrol yöntemlerini uyguladıklarını dile getiren Dr. Myhre, “Hasta bana patatesin iki haftadır onun olduğunu söylediğinde, ‘neler oluyor?’ dedim. Vajinadki bakterilerin büyümesi ve yayılması sepsis olarak bilinen bir enfeksiyona neden oluyor ve bu durum sizi öldürüyor” dedi.

Monica'nın enfeksiyonu tam zamanında yakalandı ve sebzeyi çıkararak ve enfeksiyonu bir dizi antibiyotikle tedavi ederek kolayca tedavi edildi.

mynet.com.tr