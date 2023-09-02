Doktorlardan yeni varyant uyarısı

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının yeni varyantı BA.5 ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı.

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının alt türü BA.5 ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Son dönemde birçok ülkede tespit edilen BA.5 ile ilgili açıklama yapan bilim insanları ve uzmanlar yeni belirtilerin de oluştuğuna dikkat çekti.

Yapılan açıklamada Covid-19’a yakalanıldığının bir işaretinin geceleri ortaya çıktığı belirtildi. Yetkililer, “Yeni bir Covid-19 belirtisi geceleri ortaya çıkıyor. Gece aşırı terleme yaşanıyorsa, Covid-19 bulaşmış olabilir” dedi.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde Trinity College Dublin’de biyokimya profesörü olan Luke O’Neill’ın açıklamalarına yer verildi. İrlanda radyosuna konuşan O’Neill, “BA.5’in bir diğer yeni belirtisi ise gece terlemesidir. Bu çok tuhaf değil mi” ifadesini kullandı. Resmi verilere göre ABD’deki güncel Covid-19 vakalarının yüzde 65’i BA.5 varyantı olarak kayıtlara geçerken İngiltere’de de oranların benzer olduğu tahmin ediliyor.

Profesör O’Neill, “Belirtilerin farklı olması virüsün geçirdiği genetik değişimler sebebiyle olabilir. Ya da Covid-19 aşılarının yarattığı bağışıklık sistemi sayesinde” dedi. Ünlü bilim insanı virüs ile birlikte hastalığın da değiştiğine dikkat çekti.

İngiltere’de yapılan ZOE Covid-19 Araştırma Uygulaması’nda ise en yaygın Covid-19 belirtileri burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük olarak öne çıktı.

sözcü.com.tr