Yele saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 58 yaşındaki Tami Manis, 1 metre 73 santimetre uzunluğundaki saçlarıyla yele şeklinde en uzun saça sahip kadın rekorunu kırdı.

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından tescil edilen derecenin kayıtlara geçen en ilginç rekorlardan biri olduğu tahmin ediliyor.

1980'ler ve 1990'larda aktör Patrick Swayze, müzisyen Billy Ray Cyrus ve futbolcu Roberto Baggio gibi isimlerin saçlarının sadece arkasını uzattığını ve bu modelin popüler hale dönüştüğünü söyleyen Manis, son olarak Şubat 1990'da saçlarının arka tarafını kestirdiğini belirtti.

Guinnes Rekorlar Kitabı'nın internet sitesinde yele şeklinde saç modelinin hiçbir zaman yok olmadığına dikkat çekilerek, 1990'ların ikinci yarısında İran yönetiminin bu saç kesimini yasakladığı hatırlatıldı.

Arkadaşları ve ailesiyle yaptığı konuşmalarda saçlarının sık sık gündeme geldiğini belirten Manis, arkasını dönene kadar insanların saçlarını fark etmediğini söyledi.

Daha önce 1000 kişinin katıldığı bir saç yarışmasından 300 dolar kazandığını söyleyen Manis, Guinness'ten aldığı rekor sertifikasının kendisi için "inanılmaz" olduğunu vurguladı.

Saçı kendisinden uzun olduğu için genellikle örgü şeklinde kullandığını söyleyen ABD'li kadın, genetik özelliklerinin de saçını bu kadar uzatabilmesinde etkili olduğunu belirtti.



Independent Türkçe, Guardian, CNN

Independent Türkçe