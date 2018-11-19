DOLAR DÜŞÜYOR!

Geçen haftayı %2.54`lük azalışla 5.3410 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL yeni haftanın ilk gününde en düşük 5.30 seviyesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerdeki normalleşme Türk varlıklarında son dönemde iyimserliğe neden oldu.

Bugün olmuş, kur 5.3063'e kadar gerileyen dolar/TL şu sıralar yüzde 0,30'luk düşüşle 5,3178'den işlem görüyor. 10 yıllık tahvil faizi de geçen hafta 6. haftayı da düşüşle tamamlamıştı.

Bugün yurt içinde kritik bir veri bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.