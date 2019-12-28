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DOLAR KURU YÜKSELİŞTE!

DOLAR KURU YÜKSELİŞTE!

Döviz...

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Dolar- Euro Haftaya 5.81 liradan başlayan dolar , piyasaların kapanış gününe 5.93 lira seviyesinde başladı.

 28 Aralık Cumartesi döviz fiyatları 

Senenin son günlerine yaklaştıkça veri ve haber akışı yavaşlarken doların hızı kesilmiyor. Geçen hafta TC Merkez Bankası 'nın faiz indirimiyle hareketlenen dolar /TL haftaya 5.81'den başlamıştı.

Önceki gün 2 kuruş yükseldi 

ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulacağına yönelik endişelerle dolar hafta boyunca yükselişini sürdürdü. Dün güne 5.92 seviyesinden başlayan dolar/TL günü 5.93'den tamamladı.

DOLAR VE EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

5,95 liradan alınan dolar 5,95 liradan, 6,65 liradan alınan euro  ise 6,66 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar  5,75 liradan, euro ise 6,32 liradan satılmıştı.

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