DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dolar/TL, beklentilerin altında artış gösteren Şubat ayı enflasyon verileri sonrası her iki yönlü dalgalı bir seyir izledikten sonra yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararına odaklanmış durumda.

Tüketici Fiyatları Endeksi(TÜFE) Şubat’ta beklentilerin altında yüzde 0.16 artarken, yıllık enflasyon ise Ocak ayındaki yüzde 20.35’ten Şubat’ta yüzde 19.67’ye geriledi. Dolar/TL ise saat 09:17 itibari ile 5.3836/ 5.3852 seviyesinde işlem gördü. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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Enflasyon verisi sonrası TCMB’nin faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği piyasada tartışılırken TCMB’nin “enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek” mesajı ile birlikte bu haftaki toplantısında faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Reuters’ın 17 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre TCMB’nin faiz indirimlerine Haziran ayında başlaması ve seri indirimlerin yılın kalanında 500 baz puana ulaşması bekleniyor.,