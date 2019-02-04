DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, ocak ayı enflasyon rakamlarının ardından 5,24'ün üzerinde işlem görüyor.

Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu.



Geçen haftaya 5,27 civarında başlayan kur, TCMB'nin "sıkı duruş" ve Fed'in "faiz artışlarına mola" söylemiyle 5,16'lara kadar geri çekilmiş, daha sonra Çin PMI verisinin neden olduğu satış baskısıyla hafif artarak cuma kapanışta 5,20 seviyesinde yer almıştı.



Dolar kuru sabah saatlerinde 5,23'ü gördükten sonra bugün yüzde 0,27 artışla 5,24'ün üzerinde civarında yer alıyor.

Euro/TL de 5,98 civarında hareket ediyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,14 arttı ve 95,715'e geldi.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,25'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.