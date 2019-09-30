DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? 30 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 30 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6671 lira alış fiyatı, 5,6691lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2009 lira alış fiyatı, 6,2047 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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