DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

Dolar - euro kaç TL? 18 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Geride bıraktığıız hafta 5,75 seviyelerindeki yerini koruyan dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7510'dan satılıyor.

Geçen hafta uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 5,79'un üzerini gören dolar/TL, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserliğin artmasıyla düşüşe geçti ve cuma gününü, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 5,7433'ten tamamladı.

Euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,3625'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 7,4340'tan işlem görüyor.