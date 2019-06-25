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DOLAR YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!

DOLAR YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!

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Seçimin ardından siyasi bir belirsizliğin de ortadan kalkmış olmasıyla birlikte TL dün güne değer kazançlarıyla başladı ancak bu kazançlarını bugüne taşıyamadı. Dolar/TL bu sabah güne 5.80 seviyelerinde başladı. 

Dolar/TL saat 09.14 itibarıyla 5.8143/5.8189’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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