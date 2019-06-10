DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ!
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, bayram tatilinden dolayı piyasalar kapalı iken yaklaşık 2 ayın en düşüğü olan 5,66 seviyesine kadar geriledikten sonra bugün 5,85 TL'nin üzerinde işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,62 TL’de yer alıyor.
Piyasaların gözü bugün TC Merkez Bankası tarafından açıklanacak mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunda. Ayrıca, TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
Etiketler : dolar, euro, son durum, dolar ne kadar oldu, 10 Haziran 2019
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