DOLAR YÜKSELİŞTE!
Dövizde son durum...
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Dolardaki yüksek seyir haftanın ikinci gününe taşındı. Haftaya 4,70 seviyelerinde başlayıp gün içerisinde ise 4,75 seviyelerine yaklaşan dolar bu sabah da 4.70'in üzerinde hareket ediyor.
Günün büyük bir bölümünü 4.72 civarında geçiren kur, piyasaların kapanış saatlerine doğru 4.74 seviyesinin üzerine çıktı.
Bugüne bakıldığında dolar/TL 4.71 - 4.72 bandında seyrediyor. Aynı dakikalarda euro ise 5.49 lira seviyesinde bulunuyor.
Analistlere göre, TCMB’nin attığı adımlar sonrası politika faizi yüzde 17,75’e yükseltilmiş olmasına rağmen seçim belirsizliği kurda istenilen istikrarın sağlanmasının önüne geçiyor. Teknik açıdan 4.7450 direncinin aşılması halinde 4.80 seviyesi gündeme gelebilir.
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