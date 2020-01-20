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DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET!

DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET!

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? 20 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

TC Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam eden dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başladı.

Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor.

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