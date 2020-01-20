20 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hayatınıza biraz romantizm eklemek istiyorsunuz ama burnunuzun dibinde olan fırsatları fark edemiyorsunuz. Sürekli vakit geçirdiğiniz birinin size karşı olan ilgisini görmezden gelmek yerine ona karşılık verin, pişman olmayacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kendinize güvenmek ve her şeyi başarabilmek istiyor olduğunuz bir dönemdesiniz. Ancak bunu yapmaya çalışmak her zaman doğru olmayabilir. Sadece egonuzu tatmin etmek adına hareket etmemeye dikkat etmelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugünkü sivri tavrınız sizden pek hoşlanmayan insanların gözüne batabilir. Kimseye yaranmak zorunda değilsiniz, söyleyeceklerinizden geri kalmayın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün içgüdülerinize göre hareket etmeniz tehlikeli olabilir. Büyük bedeller ödemek zorunda kalmasanız bile istemediğiniz bir yola girmeye başlayabilirsiniz. Dikkatli olun!

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün sosyal medyadan, magazin dergilerinden ve televizyondan uzak durmaya çalışın. Aslında gerçek olmayan “mükemmel” hayatları görmek canınızı sıkacaktır. Kendi hayatınıza odaklanmayı deneyin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Zamanınızdan fedakarlık yapıp emek harcayacağınız işleri sırf önemli birileri sizden istedi diye yapmamalısınız. İçinizden gelmeyen bir şekilde yaptığınız her işin kalitesi de buna göre olacaktır. Bunu göz önünde bulundurun.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İşinizde ya da okulunuzda dönen dedikodulara rağmen arkadaşlarınızla beraber günün tadını çıkarmayı başaracaksınız. İnsanları zorla susturamayacağınıza göre bırakın konuşsunlar…

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Yapacak bir şey bulamadığınızdan dolayı canınızın sıkıldığını fark ediyorsunuz. Çevrenizdeki insanlara yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sorun ve boş vakitlerinizi onlara yardım ederek değerlendirin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Kimsenin hatasını düzeltmek zorunda değilsiniz. Bunu insanların iyiliğini düşünerek yapmanıza rağmen kötü karşılıklar alıyorsunuz ve bu kalbinizi kırıyor. Bırakın kendi hatalarından kendileri ders çıkarsınlar.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Eşinizle ya da çocuğunuzla aranızda geçecek bir diyalog istemediğiniz bit yöne doğru evrilebilir. Bunu engellemek için ipleri elinizde tutun.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Büyük anlaşmazlıklar yaşadığınız biriyle bugün uzlaşmak için masaya oturmalısınız. Yetişkin olduğunuzu hatırlayın ve buna göre davranın. İnatlaşmanın bir anlamı yok.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Kafanız dağınık ve nasıl odaklanacağınızı bilemiyorsunuz. Zamanınızı nasıl konsantre olacağınızı düşünerek harcamak yerine her zamanki rutininize devam edin. Maillerinizi cevaplayın, bitirmeniz gereken evrakları hazırlayın…