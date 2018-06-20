DOLARDA DALGALANMA!

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,75, euro 5,50 civarında hareket ediyor.

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 4,75, euro 5,50 civarında hareket ediyor.

Piyasalarda seçime az bir süre kala dolar 4,75 civarında hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL ABD-Çin gerilimiyle dün 4,70-4,77 arasında dalgalanmıştı.

Euro/TL 5,50 seviyelerinde işlem görüyor.



ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısına neden oluyor.



Dolar/TL başta ABD ve Avrupa olmak üzere küresel merkez bankalarının geçen haftaki faiz kararlarının genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerini göstermesiyle 4,60'lı seviyelerden 4,70'in üzerine yükselmişti.



Piyasalar seçim sonrası siyasi ortamın nasıl şekilleneceğine odaklandı.



Riskten kaçışla birlikte dün 11 ayın zirvesi olan 95.296'ya kadar yükselen dolar endeksi, bugün 95.026'da bulunuyor.