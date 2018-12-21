DOLARDA DALGALANMA!
Dövizde son durum...
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Dolar/TL bu hafta, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel büyümeye yönelik artan risklere rağmen faiz oranlarını yükseltme planlarını sürdürmesi ile dalgalı bir seyir izliyor.
Kur her iki yönlü sert dalgalanmaların ardından bu sabah ise Aralık başından beri en düşük seviye olan 5.25 civarında güne başlarken piyasada küresel risk iştahı, jeopolitik gelişmeler ve dış veri gündemi takip ediliyor.
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 5.2653/5.2696'dan işlem görürken Euro/TL 6.0396/6.0327'den işlem görüyor.
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