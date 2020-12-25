Dolarda faiz iyimserliği!

Politika faizinde beklentilerin üzerinde artış yapan Merkez Bankası (TCMB) para politikasını kullanma kabiliyeti nedeniyle sorgulanan kredibilitesini artırırken TL'ye yönelik beklentilerde de iyimserlik hakim durumda.

TCMB dün politika faizini 200 baz puan artışla beklentilerin üzerine çekip yüzde 17’ye yükseltirken para politikasında sıkı duruşun, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekti.

TCMB faiz artırımını “güçlü bir parasal sıkılaştırma” olarak tanımlarken, önümüzdeki dönemde faiz kararlarının ne yönde şekilleneceğine dair net bir mesaj vermedi. Ancak karar alma sürecinde enflasyonun belirleyici olacağını belirtti.

Bankacılar BDDK’nın taksit sınırlamaları gibi para politikasında sıkılaştırmayı tamamlayıcı adımlarının faiz artışının etkinliğini artıracağına dikkat çekti. Bazı bankacılar ise TCMB’nin politika faizinin 2021 için tepe noktasına ulaşmış olduğunu düşünüyorlar.

Bankacılar beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizin Türkiye için yüzde 5.6 ile gelişmekte olan ülke ortalaması olan %0.5’in oldukça üzerine çıkarılmasının yabancı yatırımcı için önümüzdeki yıl net bir portföy girişi anlamına geleceğini düşünüyorlar. Bu gelişmenin de yabancı yatırımcılardan ziyade lokal yatırımcılar için önemine dikkat çekiyorlar.

Lokaller, son iki senede döviz ve altın varlıklarını yaklaşık 70 milyar dolar tutarında artırdı. Dün açıklanan verilere göre, lokal döviz altın mevduatları 234.1 milyar dolarla tarihi zirvede.

TCMB son iki yılda kaybettiği yaklaşık 130 milyar dolar döviz rezervini yerine koymak için ise dolarizasyonun tersine çevrilmesinin önemine vurgu yapıyor.

YABANCI YATIRIMCININ SEYRİ İZLENECEK

Bu kapsamda piyasalar yıl sonu tatili nedeniyle sakin seyreden bu günlerin ardından 2021’in ilk dönemlerinde yabancı yatırımcı girişlerinin süreceğini ancak lokallerin nasıl bir seyir izleneyeceğinin de önemli olacağını belirtiyorlar. Bankacılara göre dünkü adım da en azından yeni dolarizasyonun önüne geçecek.

“TEPE NOKTASINA ULAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Goldman Sachs tarafından dün TCMB kararı sonrası yayımlanan raporda, “İç piyasada güvenin ne kadar tesis edilebileceğine ve dolarizasyonun ne kadar önüne geçeceğine bağlı olmak üzere politika faizinin tepe noktasına ulaştığını düşünüyoruz. Politika faizinin yüzde 17 seviyesinde 2021 boyunca kalacağını, enflasyonun ise yılın büyük bölümü boyunca yüzde 15 civarında seyrettikten sonra yılın son aylarında yüzde 12.5’e düşeceğini bekliyoruz.” görüşüne yer verildi.

Dolar/TL hafta başında küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel 7.63-7.7350 bandında dalgalandı. Ancak TL benzer para birimlerine göre TCMB’den yeni sıkılaştırma beklentileriyle ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif ayrışmıştı.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “TCMB piyasa beklentilerinin önüne geçerek önemli bir kredibilite sağlamış oldu. TCMB’nin enflasyonda hızlı bir düşüş istediğini bu yüzden piyasanın önüne geçtiğini düşünüyoruz. Bunun yanında enflasyona sigara gibi kamu tarafından fiyatı kontrol edilen ürünler ve mevduat getirilerindeki vergilerle de destek olunuyor. Bizim buradan anladığımız TCMB’nin dolarizasyon konusundaki kararlılığı” dedi ve ekledi:

“Jeopolitik riskler baki ancak bu politika bileşiminde TL için kötümser olmak için pek de sebep kalmıyor. Öte yandan TCMB’nin bugün yada önümüzdeki hafta fonlamanın yüzde 60’nı gerçekleştiği swap piyasasına da dünkü faiz artışını yansıtmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan dün itibarıyla 315/325 seviyesine gerilemiş durumda.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde 1,410 seviyesinin üzerinde yükseliş eğiliminin güç kazandığı piyasada BIST100 Endeksi’nin dün itibarıyla 1,430 seviyesini test ettiğini hatırlatılarak, “Önümüzdeki sürece baktığımızda ise, son yükselişin ardından Noel tatili nedeniyle yurt dışı piyasaların kapalı olduğu bir süreçte gelmesi muhtemelen kar satışlarının görece düşük bir işlem hacmi eşliğinde 1,410-1,400 bölgesi üzerinde karşılanabileceğini düşünüyor ve adı geçen bölge üzerinde yaşanabilecek bir destek oluşumunu takiben piyasadaki yükseliş eğiliminin kademeli bir şekilde 1,450-1,475 aralığına doğru devam edebileceğine inanıyoruz.” denildi.

DOLAR

QNB Finansbank tarafından hazırlanan dolar analizinde, “Dolar kurunda dün gelen faiz kararının ardından geri çekilme yaşanırken, kısa vadeli olarak 7,50 önemli bir destek olarak ön planda. Yukarıda ise 7,65 artık direnç haline gelmiş durumda.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analizde altının, birçok ülke piyasasının Noel nedeniyle kapalı olduğu dönemde 1873 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ettiği belirtilerek, “Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışına devam ettiği sürece yükseliş kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1904 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de kırması durumunda 1854 ve 1829 desteklerini takip ediyor olacağız.” denildi.

sözcü.com.tr