Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. DOLARDA HAFİF DÜŞÜŞ!
DOLARDA HAFİF DÜŞÜŞ!

DOLARDA HAFİF DÜŞÜŞ!

Trump'ın açıklamaları sonrası dolar...

A+A-

Dolar - euro kaç TL? 9 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dün Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırılması ile düşüşü ivme kazanan dolar/TL ise, yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,9150'den kapanış gerçekleştirdi.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,92 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL de 6,56'da işlem görüyor. 

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.