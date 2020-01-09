DOLARDA HAFİF DÜŞÜŞ!
Trump'ın açıklamaları sonrası dolar...
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Dolar - euro kaç TL? 9 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dün Trump'ın açıklamaları sonrası 5,9550 desteğinin kırılması ile düşüşü ivme kazanan dolar/TL ise, yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,9150'den kapanış gerçekleştirdi.
Dolar/TL, bugün bankalararası piyasada 5,92 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL de 6,56'da işlem görüyor.
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