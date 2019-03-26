DOLARDA KRİTİK HAREKETLER!

Dolar/TL ne kadar oldu? Hareketlenen dolarda son durum ne?

Dolar/TL bu sabah güne 5.60 seviyesinin hemen altında başlamıştı dolar/TL daha sonra 5.50'nin altına indi. Londra'daki swap (takas) işlemlerinde Türk Lirası'nın faizi yüzde 90'a kadar çıktı! Yani piyasaya Türk Lirası satıp karşılığında dolar alınmasın diye Türk Lirası'nı pahalı kılmanın maliyeti fırladı.

Dolar/TL Cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490’a kadar yükseldi ve TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5 civarı oldu. Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanan dolar/TL dün sabah erken saatlerde 5.57 seviyesine gerilese de gün içinde 5.60-5.70 bandında dalgalandı. Dolar/TL bu sabah ise saat 09:30 itibari ile 5.4812/ 5.4835 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TURHAN: LONDRA’DA TL LİKİDİTESİ AZALDI

Londra’da karşılıklı para birimlerinin takas edildiği swap işlemlerinde dün Türk Lirası’nın faizi yüzde 90’a kadar çıktı. Borsa İstanbul’un eski Başkanı İbrahim Turhan’a göre Londra’daki TL piyasasında likiditenin sağlanmaması gerekçesiyle sığ piyasada spekülatif pozisyon kapatmak adına swap faizleri yüzde 90’a çıktı. Yani piyasaya Türk Lirası satıp karşılığında dolar alınmasın diye Türk Lirası’nı pahalı kılmanın maliyeti fırladı.

GÜRSES: KUR HÂLÂ 5.60’TA

Deutsche Welle ekonomi yazarı Uğur Gürses ise ekonomi yönetiminin faiz indirmeye hazırlanırken Londra’da swap işlemlerinde Türk Lirası’nın faizinin yüzde 90’a çıktığını belirtti.