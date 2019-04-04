DOLARDA SON DURUM...

Yerel seçim sonrası dolar/TL geniş bantta dalgalı bir seyir izlerken, piyasalarda yerel seçimlerin siyasete etkisi, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform gündemi, Türkiye ABD ilişkileri yakından takip ediliyor. Dolar/TL bu sabah güne 5.63 seviyesinde başladı.

Yerel seçimin resmi olmayan sonuçları AKP’nin Türkiye genelinde yüzde 44.32 oy almasına karşın Ankara ve İstanbul’un da içinde yer aldığı bazı kritik büyükşehirleri kaybettiğine işaret ediyor. Dolar/TL saat 07:30 itibari ile güne 5.6303/ 5.6322 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar henüz resmi sonuçların açıklanmadığı İstanbul’da yeniden oy sayımına yönelik adaylar ve/veya partilerden gelen açıklamaların piyasalarda “anlamlandırılamadığını” bunun da TL’de negatif ayrışmayı beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dolar/TL’deki hareketlilik enflasyon verisinden ziyade seçimlerde özellikle de İstanbul’da oy sayımında tam olarak ne yapıldığının anlaşılamaması nedeniyle yaşanıyor… Piyasadaki hareketlilik enflasyondan çok seçim/oy sayım sürecine yönelik belirsizlikten kaynaklı diyebiliriz” dedi.

ENFLASYON FAİZ BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın son enflasyon raporunda “enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek” mesajı sonrası enflasyon verileri piyasada daha da yakından takip ediliyordu

Dün açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mart’ta gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle aylık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 1.03 artarken, yıllık enflasyon ise Şubat’taki yüzde 19.67 seviyesine göre neredeyse yatay kalarak yüzde 19.71 oldu.

Enflasyonda TCMB’nin söylemiyle “ikna edici bir düşüş” görülmezken bu nedenle verilerin piyasada belirleyici bir etkisi de olmadı.